Снегопады в Кыргызстане продолжатся до следующей недели

В Кыргызстане 12, и 14-16 января ожидается снег, местами сильный, 13 января — в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.

Ожидается и понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах и в Иссык-Кульской котловине ночью -12...-7, днем -7...-2 градуса, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -8...-3, днем -3...+2, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25...-20 градусов, днем -12...-7, в высокогорных районах ночью до -35.