Мэрия объявила выговоры и замечания за плохую работу дворников

В отношении всех начальников участков, старших мастеров и мастеров участков «Тазалыка» приняты меры дисциплинарного взыскания из-за недостаточной работы по уборке столичных улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

При этом имен, фамилий или хотя бы точного числа сотрудников «Тазалыка», получивших выговор или замечание, в мэрии не назвали. Зато предложили гражданам присылать на WhatsApp-номера (0557 997-927 в Ленинском районе, 0558 336-640 — в Первомайском, 0777 552-211 — в Октябрьском и 0703 611-806 — в Свердловском районе) фотографии тех городских улиц, которые нужно очистить или посыпать песком.

Отметим, «Тазалык» убирает 241 городскую улицу. Недавно в перечень убираемых дорог включили 97 отремонтированных. По мере проведения ремонта на других городских улицах работы у тазалыковцев прибавится.