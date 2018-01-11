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Общество

Суд оправдал экс-начальника и сотрудника уголовного розыска ГУВД Бишкека

Первомайский районный суд вынес решение по уголовному делу бывшего начальника угрозыска ГУВД Бишкека, обвиняемого в вымогательстве взятки, и сотрудника этого же управления, которому инкриминировали хранение наркотиков. Об этом говорится в постановлении суда. 

Допросив свидетелей и подсудимых, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что вина подсудимых не доказана и они подлежат оправданию.

Суд считает, что обвинение основано лишь на предположительных умозаключениях органов следствия.

Оба подсудимых оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.
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