Суд оправдал экс-начальника и сотрудника уголовного розыска ГУВД Бишкека

Первомайский районный суд вынес решение по уголовному делу бывшего начальника угрозыска ГУВД Бишкека, обвиняемого в вымогательстве взятки, и сотрудника этого же управления, которому инкриминировали хранение наркотиков. Об этом говорится в постановлении суда.

Допросив свидетелей и подсудимых, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что вина подсудимых не доказана и они подлежат оправданию.

Суд считает, что обвинение основано лишь на предположительных умозаключениях органов следствия.

Оба подсудимых оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.