В Узбекистане упростят паспортный режим и введут ID-карты

В Узбекистане планируется упростить правила паспортной системы для обеспечения гарантий конституционных прав граждан. Об этом сообщило издание «Газета.uz».

Как отмечается, по проекту государственной программы-2018 «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» проекты нормативно-правовых актов по упрощению паспортного режима должны разработать к 20 марта.

В частности, запланирована отмена связанных с пропиской ограничений при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав.

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Намечено упрощение системы временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, с отменой требования заключения с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.

Предусмотрено смягчение ответственности за проживание в собственном жилье без паспорта или прописки, за проживание других лиц по месту жительства без регистрации.

К 1 апреля должны подготовить проекты документов, отменяющих практику отказа в приеме на работу граждан без временной или постоянной прописки, административной ответственности работодателя за невыполнение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений. А также смягчение мер административного наказания за проживание по месту жительства без регистрации и временной или постоянной прописки.

По данным «Ферганы», вместо паспорта для пользования внутри Узбекистана введут удостоверяющие личность идентификационные карты (ID-карты), а имеющиеся у населения биометрические паспорта станут заграничными.