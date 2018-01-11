В Узбекистане упростят паспортный режим и введут ID-карты

В Узбекистане планируется упростить правила паспортной системы для обеспечения гарантий конституционных прав граждан. Об этом сообщило издание «Газета.uz».
Как отмечается, по проекту государственной программы-2018 «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» проекты нормативно-правовых актов по упрощению паспортного режима должны разработать к 20 марта.
В частности, запланирована отмена связанных с пропиской ограничений при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав.
Предусмотрено смягчение ответственности за проживание в собственном жилье без паспорта или прописки, за проживание других лиц по месту жительства без регистрации.
К 1 апреля должны подготовить проекты документов, отменяющих практику отказа в приеме на работу граждан без временной или постоянной прописки, административной ответственности работодателя за невыполнение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений. А также смягчение мер административного наказания за проживание по месту жительства без регистрации и временной или постоянной прописки.
По данным «Ферганы», вместо паспорта для пользования внутри Узбекистана введут удостоверяющие личность идентификационные карты (ID-карты), а имеющиеся у населения биометрические паспорта станут заграничными.