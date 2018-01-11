Наличие вторых жен у депутатов Жогорку Кенеша проверит МВД

Директор правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова получила ответ от двух фракций и комитета Жогорку Кенеша на свое письмо по поводу заявлений экс-муфтия Чубака ажи Жалилова. Об этом она сообщила ИА «24.kg».
Напомним, 30 ноября после признания во втором браке Чубак ажи Жалилов рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента. Но богослов отказался назвать их имена.
В связи с этим Азиза Абдирасулова направила письмо всем депутатам парламента с просьбой подвердить или опровергнуть информацию о наличии вторых жен. Но пока никто из нардепов ей не ответил.
«Я писала им в середине декабря. У депутатов в запасе еще неделя, так как по закону они должны ответить в течение месяца. Но я уже получила ответ от фракций «Ата Мекен» и СДПК и от председателя комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Мирлана Жеенчороева. Они сообщили, что направили мое письмо в МВД и Генпрокуратуру. Меня радует хотя бы то, что эту тему обсудили на заседаниях фракций и комитетов», — рассказала Азиза Абдирасулова.
Генеральная прокуратура также проинформировала правозащитницу о том, что МВД уже ведет проверку по заявлениям Чубака ажи Жалилова.