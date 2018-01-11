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Общество

Наличие вторых жен у депутатов Жогорку Кенеша проверит МВД

Директор правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова получила ответ от двух фракций и комитета Жогорку Кенеша на свое письмо по поводу заявлений экс-муфтия Чубака ажи Жалилова. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

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Напомним, 30 ноября после признания во втором браке Чубак ажи Жалилов рассказал журналистам, как благословлял вторые браки депутатов парламента. Но богослов отказался назвать их имена.

В связи с этим Азиза Абдирасулова направила письмо всем депутатам парламента с просьбой подвердить или опровергнуть информацию о наличии вторых жен. Но пока никто из нардепов ей не ответил.

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«Я писала им в середине декабря. У депутатов в запасе еще неделя, так как по закону они должны ответить в течение месяца. Но я уже получила ответ от фракций «Ата Мекен» и СДПК и от председателя комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Мирлана Жеенчороева. Они сообщили, что направили мое письмо в МВД и Генпрокуратуру. Меня радует хотя бы то, что эту тему обсудили на заседаниях фракций и комитетов», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Генеральная прокуратура также проинформировала правозащитницу о том, что МВД уже ведет проверку по заявлениям Чубака ажи Жалилова.
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