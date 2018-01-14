Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке, в воскресенье, 14 января пасмурно и снег. Наиболее обильные осадки обещают с 00.00 до 9.00. Температура опустится ночью до −3 градусов, днем поднимется до +1. День увеличился до 9 часов 21 минуты: восход Солнца в 8.30, заход в 17.51.

Памятные даты

Помощь голодающим кыргызам

14 января 1918 года выходит постановление Пишпекского продовольственного комитета об организации помощи голодающим кыргызам.

Принят Государственный герб суверенного Кыргызстана

Произошло это 14 января 1994 года. Авторы герба — А. Абдраев и С. Дубанаев.

В государственном символе Кыргызстана — гербе — отображаются:

— Расправляющий крылья белый сокол, символизирующий свободу страны, стремление к лучшему, щедрость, зоркость и высоту помыслов кыргызстанцев, населяющих страну гор.

— Водная гладь жемчужины Кыргызстана озера Иссык-Куль — символа красоты природы, источника жизни и энергии.

— Вершины гор, освещенные солнцем, похожи на белый калпак кыргызского народа.

— Хлопок и пшеница, окаймляющие герб, говорят о разнообразии культур Кыргызстана и в то же время об их единстве, объединяющем все разнообразие в единое целое — народ Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

— В Галерее М продолжается выставка «Зимнее настроение».

Представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 9.00 в Республиканской библиотеке для детей и юношества начнутся бесплатные курсы Конгресса женщин Кыргызстана.

Женщинам предлагают пройти бесплатные курсы по бизнес-планированию, государственному регулированию бизнесом, ораторскому мастерству и основам компьютерной грамотности.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник».

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

— В 11.00 в Dodo Pizza Kyrgyzstan состоится «детское Додо Утро с Розой Барбоскиной».

Это старшая сестра и главная героиня популярного мультфильма «Барбоскины». Если ваши дети любят и смотрят его, тогда им точно нужно прийти в Dodo PIzza в это воскресенье и познакомиться с ней лично, поиграть и сфотографироваться.

Вас также ждут:

— бесплатные мастер-классы по приготовлению пиццы (оплачивается только пицца, которую готовит ребенок);

— молочные коктейли со скидкой в 20 процентов;

— новые настольные игры для детей любого возраста.

Специально на этом утреннике, мастерица из Excellent English School будет учить детишек делать красивые поделки.

Вход свободный.

— В 11.00 в кафе «Пьяный Лось» состоится встреча «Аппетитная психология: он и она. Все про твои отношения».

Тема отношений — одна из самых актуальных в современном мире. К встрече могут присоединиться и те, кто в поисках любви, хочет замуж/жениться, кто встречает один и тот же типаж, который не устраивает, кто не знает, как пережить/ предотвратить развод, ссоры и прочее.

Вход 1000 сомов.

— В 12.00 в школе-студии Alla Breve — бесплатные мини-уроки для всех желающих.

Вы сможете проверить свои способности и выяснить, какой инструмент вам по душе, проконсультироваться с педагогом. Занятия проходят в порядке живой очереди. В это воскресенье приходите в любое удобное для вас время с 12.00 до 17.00. Уроки игры на гитаре начнутся с 16.00.

Справки по телефонам: 0557 206090, 0707 206090.

— В 14.00 в «Лаборатории успеха» пройдет встреча «В 40 жизнь только начинается».

Знаменитая фраза «В 40 лет жизнь только начинается» из культового фильма «Москва слезам не верит» стала девизом для многих женщин, да и мужчин.

Сегодня люди выглядят и чувствуют себя моложе, чем раньше. Современная 40-летняя женщина ощущает себя молодой и привлекательной. Жизнь дает больше личного пространства и выбора. Хочешь — становись мамой, хочешь — бабушкой, а хочешь — продолжай на роликах кататься, если нравится.

По социологическим опросам, женщины после 40-лет очень сильно жалеют о пяти вещах. Главные из них: не реализовали внутренние истинные желания (самореализация), не родили достаточно детей и мало путешествовали. Может, этим и объясняется общемировая тенденция, что женщины стали осознанно рожать в этом возрасте.

Беседу на эту тему проведет национальный тренер КР по вертикальным программам ВОЗ по охране материнства и детства, преподаватель факультета семейной медицины Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации кадров Дамира Султаналиева.

Вход 250 сомов.

— В 17.00 в ololohaus покажут фильм «Трамвай «Желание» Элиа Казана.

Далеко не юная, но все еще привлекательная Бланш Дюбуа приезжает в Новый Орлеан к беременной сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли в местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что разорена, ушла с работы и жить ей негде и не на что.

Стэнли — воплощение естественности и грубости, сразу невзлюбил ее за пристрастие к алкоголю и неуместное кокетство. Вскоре у Бланш появляется поклонник и призрачная надежда на замужество, но Стэнли расстраивает их помолвку...

— В 17.00 в арт-баре Chicken Star откроется выставка Нурлана Дуйшобекова.

Выставка готовилась более полугода. Основное место в картинах художника занимает маршрутка, так как по дороге на работу, учебу, по делам в забитой или полупустой маршрутке человек на некоторое время задумывается о рядом стоящем: кто он, где работает, учится и так далее.

«Часто ли вы задумывались о совершенно незнакомых вам людях? Какие люди окружают нас в повседневной жизни? Можно ли ответить на этот вопрос, не всматриваясь в атмосферу вокруг? Мы больше обращаем внимание на повадки человека. От каждого, возможно, неловкого или грубого движения создается впечатление, небольшая картина о человеке», — рассказывает художник.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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