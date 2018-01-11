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Общество

ГУВД решило уточнить: жизни официальной жены Чубака Жалилова ничего не угрожает

В милиции уточняют, что жизни официальной супруги Чубака Жалилова Гульнур ничего не угрожает. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, уголовное дело не возбуждено, но проверка продолжается. Где сейчас находится женщина и покинула ли она кризисный центр «Сезим», куда обратилась, в милиции не знают. В «Сезиме» от комментариев отказывают, ссылаясь на условия конфиденциальности. 

Напомним, в начале декабря Гульнур Жалилова обратилась в кризисный центр «Сезим».  Женщина сообщила, что супруг угрожает убить ее и детей. 
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