ГУВД решило уточнить: жизни официальной жены Чубака Жалилова ничего не угрожает

В милиции уточняют, что жизни официальной супруги Чубака Жалилова Гульнур ничего не угрожает. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, уголовное дело не возбуждено, но проверка продолжается. Где сейчас находится женщина и покинула ли она кризисный центр «Сезим», куда обратилась, в милиции не знают. В «Сезиме» от комментариев отказывают, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Напомним, в начале декабря Гульнур Жалилова обратилась в кризисный центр «Сезим». Женщина сообщила, что супруг угрожает убить ее и детей.