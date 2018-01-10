Фиксация нарушений ПДД с помощью программного обеспечения начнется весной

Сегодня премьер-министр Сапар Исаков провел заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глава Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов сообщил, что прорабатывается вопрос внедрения мобильного программного обеспечения для сотрудников ГУОБДД в целях автоматизации процесса составления на месте административных документов о нарушениях правил дорожной безопасности.

Уточняется, что ведутся работы по внесению необходимых изменений в действующее законодательство, а также по интегрированию разрабатываемого приложения с системами других соответствующих государственных органов.

Сапар Исаков отметил, что после разработки соответствующего программного обеспечения, будут закуплены планшетные компьютеры для сотрудников ГУОБДД и начато пилотирование системы.

Он поручил Нурбеку Абасканову завершить все подготовительные работы к весне 2018 года.

«Программное обеспечение, которое в настоящий момент разрабатывается правительством КР в рамках программы «Таза коом» позволит ГУОБДД не отнимать водительские удостоверения граждан, нарушивших ПДД. Отъем водительских удостоверений является самым большим коррупциогенным фактором в ведомстве. После того, как будет налажена система внесения протоколов в базу данных, содержащуюся в планшетах, сотрудник ГУОБДД не будет забирать права, а просто фиксировать нарушение. За каждое нарушение автолюбители будут получать баллы. Наказание будет строиться по балльной системе», - напомнил глава правительства.

По его словам, в базе данных на планшетах сотрудников ГУОБДД будет храниться информация о самом автолюбителе, автомашине, нарушениях ПДД, оплаченных или неоплаченных штрафах.