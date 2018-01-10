Жительница Тюмени приютила 168 мигрантов в аварийной избе

Жительницу Тюменской области будут судить за фиктивную постановку на учет 168 мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, сообщили российские СМИ.

По их данным, женщина регистрировала иностранцев в своем аварийном доме в селе Созоново, не собираясь предоставлять им реальное жилье.

Фото Уралинформбюро

По данным областной прокуратуры, злоумышленница уведомляла управление по вопросам миграции о принятии гастарбайтеров с 13 мая 2016-го по 6 октября 2017 года.

За «гостеприимство» тюменке может грозить крупный штраф, принудительные работы либо лишение свободы.