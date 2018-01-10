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Общество

Молочная продукция станет безопаснее. Минсельхоз написал концепцию до 2027 года

Концепцию развития производства и контроля безопасности молока и молочной продукции в Кыргызстане на 2018-2027 годы Минсельхоз вынес на общественное обсуждение.

Цель документа — повышение экспортного потенциала республики.

«Животноводство является ведущим сектором сельского хозяйства, занимающим 47,7 процента в общем объеме сельскохозяйственного производства. А молоко и молочные продукты считаются основной, перспективной продукцией с точки зрения наращивания объемов экспорта», — отметили в ведомстве.

Объем экспорта молока в 2016 году составил 19,3 тысячи тонн, а обеспеченность населения молоком за счет собственного производства — 118,1 процента.

«Несоответствие системы контроля, необходимой для обеспечения качества и безопасности молочной продукции, препятствует стабильным поставкам в страны ЕАЭС, — признали в Минсельхозе. — Концепция предполагает внедрение различных усовершенствований, требуемых с точки зрения поставок молока».

Документ включает вопросы регистрации молочных коров, улучшения технологии гигиены доения и программ контроля точности в лабораториях испытаний пищевой продукции и другое.
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