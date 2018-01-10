20:46
+1
USD 68.96
EUR 82.33
RUB 1.21
Общество

Двухэтажный дом, построенный возле аэродрома «Баткен», снесут

Двухэтажный дом, построенный у аэродрома «Баткен», снесут. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник регионального управления Госэкотехинспекции по Баткенской области Жамалидин Эшанкулов.

По его словам, районный суд недавно вынес постановление о сносе одного здания. Дом находится в 20 метрах от ограждения аэродрома.

«В генплане Баткена вообще нет аэропорта, хотя он находится на территории города. Местная мэрия хочет, чтобы он располагался за городом», — добавил Жамалидин Эшанкулов.

В начале 2017 года Генпрокуратура сообщила о 20 зданиях, незаконно построенных возле взлетно-посадочных полос аэродромов «Баткен» и «Джалал-Абад».

Транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. От чиновников требовали обеспечить безопасность полетов и принять меры в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных сооружений.
Ссылка:
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош густой туман. Аэропорт работает по фактической погоде
«Айр Манас»: В самолете обнаружили неполадку, но посадка не была аварийной
Новый год в аэропорту. Что делать, если рейс задержали
Работа аэропорта «Манас» возобновлена
Аэропорт «Манас» временно закрыт из-за метеоусловий
Кыргызстанцам придется производить экологический платеж при въезде в Таджикистан
В аэропорту города Ош нулевая видимость. Рейсы задержали
В МИД не пояснили, каким образом журналист «Франс Пресс» нарушил визовый режим
Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» запретили въезд в Кыргызстан
В Баткенской области брюшной тиф. Проверяют сельчан и школьников
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Бизнес
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания