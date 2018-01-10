Двухэтажный дом, построенный возле аэродрома «Баткен», снесут

Двухэтажный дом, построенный у аэродрома «Баткен», снесут. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник регионального управления Госэкотехинспекции по Баткенской области Жамалидин Эшанкулов.

По его словам, районный суд недавно вынес постановление о сносе одного здания. Дом находится в 20 метрах от ограждения аэродрома.

«В генплане Баткена вообще нет аэропорта, хотя он находится на территории города. Местная мэрия хочет, чтобы он располагался за городом», — добавил Жамалидин Эшанкулов.

В начале 2017 года Генпрокуратура сообщила о 20 зданиях, незаконно построенных возле взлетно-посадочных полос аэродромов «Баткен» и «Джалал-Абад».

Транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. От чиновников требовали обеспечить безопасность полетов и принять меры в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных сооружений.