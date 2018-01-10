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Общество

В британской школе девочек запретили называть девочками

В средней школе для девочек Altrincham в британском Манчестере учителям запретили называть учениц девочками. Руководство учебного заведения решило использовать вместо этого гендерно нейтральные слова, сообщило издание lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Директор школы написала письмо родителям учеников, в котором объяснила подобное решение.

По ее словам, это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть, — мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.

Родные учениц по-разному отреагировали на решение руководства школы. Некоторые родители признались, что просто не могли поверить, что директор написала об этом всерьез: «Это же нелепо! Мы и так живем в веке, когда должны уважать разные взгляды людей, если это касается вопросов пола и сексуальной ориентации. Но девочки все-таки должны оставаться девочками».

В настоящее время в школе, основанной в 1910 году, учатся 1350 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Как отметило издание, из самого названия учебного заведения слово «девочки» убирать не будут.
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