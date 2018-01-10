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Общество

Тысячи скворцов создали в небе образ, напугавший ястреба

Дениэл Бибер, немецкий фотограф, снимал птиц в небе над Коста-Бравой (Испания). Только по возвращении домой он понял, что сфотографировал уникальный природный образ,  сообщает издание moya-planeta.ru.

Дениэл снимал явление, называемое мурмурацией — когда птицы формируют большие динамические стаи. Фотограф наблюдал за скворцами, которые стали объектом охоты ястреба.

Как сообщается, оценив угрозу от хищной птицы, скворцы сбились в стаю и сформировали в небе фигуру гигантской птицы, будто бы говоря ястребу: «Смотри же! Мы — больше тебя!»

Фотографии стали для Дениэла пропуском на международный конкурс фотографии. Это стоило больших трудов фотографу: он ездил в эту местность несколько дней подряд и долгими часами наблюдал за птицами. 
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