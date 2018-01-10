Гражданин Турции получил 30 лет тюрьмы за изнасилование кыргызстанки. Об этом сообщили турецкие СМИ. Информацию ИА «24.kg» подтвердили и в Посольстве Кыргызстана в Анкаре.

По его данным, преступление произошло в августе, но судебное разбирательство завершилось только в январе. Подсудимый вину не признал, заявив, что никого не насиловал. Уточняется, что по заявлению пострадавшей, злоумышленник не только надругался над ней, но и украл мобильный телефон.

Суд признал его виновным по двум эпизодам и приговорил к 30 годам лишения свободы: 18 лет — за изнасилование и 12 лет — за кражу.