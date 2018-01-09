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Общество

Нацстатком проводит служебное расследование по инциденту в Ноокатском районе

Национальный статистический комитет Кыргызстана проводит служебное расследование в отношении Ноокатского райстата из-за видео в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель Нацстаткома Акылбек Султанов.

«Начато служебное расследование по видео в соцсетях. Изучаются все обстоятельства в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе», — проинформировали в пресс-службе.

Отметим, в социальной сети Facebook появилось видео, где в кабинете начальника отдела статистики Расулбека Ташова спят двое мужчин. На столе рядом с ними лежат бутылки из-под водки и сока.
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