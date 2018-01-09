Российские штурмовики выполнили первые в новом году полеты на авиабазе «Кант»

Летчики российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Кыргызстане, впервые в новом году приступили к полетам в небе над Тянь-Шанем. Штурмовики Су-25СМ в составе пар отработали нестандартные маршруты и выполнили элементы сложного пилотажа, сообщил телеканал «Звезда».

В ходе воздушных маневров экипажи решили задачи по поиску и разведке условного противника в горно-пустынной местности, выходу из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов и передаче данных на наземные пункты управления.

Авиабаза «Кант», на вооружении которой состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, структурно входит в состав Центрального военного округа России. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и обеспечивает безопасность воздушного пространства стран — участниц договора.