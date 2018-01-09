Из-за замедления смартфонов против Apple во Франции начали расследование

Интернет-гиганту Apple грозит судебное преследование во Франции и крупный штраф. Компанию подозревают в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, включая старые модели iPhone, сообщила Deutsche Welle.

Как отмечается, во Франции открыто расследование в отношении компании Apple в связи с намеренным замедлением скорости работы смартфонов iPhone. Дело находится в ведении ведомства по защите прав потребителей, которое относится к национальному Министерству экономики.

Apple подозревают в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, что по французским законам наказуемо. Расследование займет несколько месяцев.

IT-гиганту грозит штраф в размере до пяти процентов годового оборота, однако дело не обязательно дойдет до суда. Представители Apple во Франции пока не комментируют расследование.

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Ранее, в декабре, несколько жителей США подали на Apple в суд, после того как компания подтвердила намеренное снижение производительности старых iPhone. Они обвинили ее «во вводящем в заблуждение, аморальном и неэтичном» поведении.

После компания извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. В заявлении сказано, что производительность старых моделей замедлялась «динамически», чтобы избежать внезапных отключений телефона, связанных со снижением мощности литий-ионного аккумулятора.

По словам представителей Apple, одни пользователи не заметили разницы в связи с изменениями, однако другие столкнулись с медленной работой программ. В качестве компенсации в Apple снизили цену для негарантийной замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей.