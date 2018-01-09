15:59
+3
USD 68.90
EUR 82.60
RUB 1.21
Общество

В Узбекистане иностранные вузы освободили от всех налогов до 2023 года

В Узбекистане иностранные вузы освободили от всех налогов до 2023 года, сообщил портал norma.uz. 

По его данным, высшие образовательные учреждения освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности в Узбекистане. 

На сегодня в РУз, в частности в Ташкенте, функционируют семь аккредитованных иностранных вузов, в том числе Международный Вестминстерский университет, Сингапурский институт развития менеджмента, филиал Московского государственного университета и другие. 
Ссылка:
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Шесть стипендий для кыргызстанцев выделяет Индия в своих вузах
Тревожные границы Кыргызстана. Что изменилось в 2017 году
В Узбекистане два года не будут проверять предпринимателей
Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешевыми казахстанскими продуктами
Иссык-Кульские возвращенцы. Какие пансионаты вновь передают Узбекистану
Официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан. Фоторепортаж
Сегодня в рубрике «Официально»
Кыргызстан передал Узбекистану во временное пользование участки на Иссык-Куле
Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
За 11 месяцев 25,5 тысячи предпринимателей не сдали налоговые отчеты
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Бизнес
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год