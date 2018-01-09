В Узбекистане иностранные вузы освободили от всех налогов до 2023 года, сообщил портал norma.uz.

По его данным, высшие образовательные учреждения освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности в Узбекистане.

На сегодня в РУз, в частности в Ташкенте, функционируют семь аккредитованных иностранных вузов, в том числе Международный Вестминстерский университет, Сингапурский институт развития менеджмента, филиал Московского государственного университета и другие.