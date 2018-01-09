В Кыргызстане появилось мобильное приложение «Первая помощь», которое доступно всей стране и предназначено для обучения основам помощи при чрезвычайных ситуациях.

По данным пресс-службы Красного Полумесяца Кыргызстана, приложение можно найти на платформах Android и IOS бесплатно. Оно обновлено с учетом всех изменений, которые произошли в теории оказания первой доврачебной помощи.

Читайте по теме Как убить человека, оказывая помощь

«В нашей жизни все чаще случаются различные аварии и чрезвычайные происшествия, при которых множество человеческих жизней можно было бы спасти благодаря своевременно и правильно оказанной первой доврачебной помощи. В приложении описаны методы и способы оказания помощи при различных травмах и происшествиях: переломе костей, отравлении, падении и других ситуациях, при которых можно помочь до приезда профессиональных докторов», — говорится в сообщении.

Приложение состоит из четырех основных разделов: «Обучитесь», «Подготовьтесь», «Чрезвычайные ситуации», «Тесты».

В приложении имеется автоматическая кнопка вызова помощи при чрезвычайных ситуациях, что позволит быстрее и эффективнее оказать помощь максимальному числу пострадавших в случае масштабных бедствий и ЧС.