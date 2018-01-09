В мэрии города Ош купят корову, чтобы определить цену килограмма мяса

В Оше на аппаратном совещании, в котором приняли участие руководители всех служб и структурных подразделений муниципалитета, обсудили ситуацию с ценами в городе на мясо. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

«Цена за килограмм мяса в Оше составляет 330 сомов. Это достаточно высокая стоимость. Поступают жалобы от жителей. Необходимо разобраться и привести цены в порядок. В недельный срок проведите необходимую калькуляцию цен на мясном рынке», — отметил мэр Айтмамат Кадырбаев.

Чтобы определить реальную стоимость килограмма мяса, из городского бюджета выделят 50 тысяч сомов для покупки коровы для контрольного забоя.

Как отмечается, оптовая цена на говядину в Оше составляет 290 сомов за килограмм. Однако в розничной продаже жители города вынуждены покупать говядину по 330 сомов за килограмм.