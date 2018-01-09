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Общество

В Казахстане снизили штрафы за нарушение правил дорожного движения

В Казахстане снизили штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.

С 9 января вступают в силу новые размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения согласно поправкам в Кодекс РК об административных правонарушениях.

Месячный расчетный показатель на 2018 год составляет 2 тысячи 405 тенге.

Если раньше за отсутствие страховки могли оштрафовать на 20 МРП, то сейчас за уклонение от заключения договора обязательного страхования предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

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За стоянку на местах для инвалидов снижен штраф с 50 МРП до 10 МРП или до 24 тысяч 50 тенге. В прошлом году водителей за это нарушение штрафовали на 113 тысяч 450 тенге.

Снижен штраф за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения: раньше за данное нарушение могли оштрафовать на 5 МРП (11 тысяч 345 тенге), сейчас предусмотрен штраф в размере 2 МРП (4 тысячи 810 тенге).

Изменилось наказание за непредоставление преимущества в движении пешеходами или иными участниками дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. Ранее за это предусматривался штраф в размере 20 МРП, что на данный момент составляет 15 МРП.

Месячный расчетный показатель в 2017 году составлял 2 тысячи 269 тенге.

За превышение скорости от 10 до 20 километров в час штраф снижен с 10 МРП до 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час штраф снижен с 15 до 10 МРП, за превышение скорости свыше 40 километров в час штраф снижен с 30 до 20 МРП. За повторные нарушения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, штраф снижен с 40 до 30 МРП.
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