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Общество

Штормовое предупреждение: ожидаются снегопады и похолодание

В Кыргызстане 11 и 12 января временами снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях осадки интенсивные. МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По их данным, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ожидается усиление западного ветра местами до 17-22 метров в секунду.

В Чуйской, Таласской долинах и в Иссык-Кульской котловине ночью до −12 градусов, днем −1...−6, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −8, днем 0...+5 градусов, в предгорных районах ночью до −14, днем −6...−1 градус, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до −23 градусов, днем −10...−5, в высокогорных районах ночью до −32.
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