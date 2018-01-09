На юге Кыргызстана закрыли шесть медресе

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях прекращена деятельность шести медресе, не отвечающих требованиям Госкомиссии по делам религий. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ДУМК.

По словам начальника отдела религиозного образования ДУМК Акимжана Эргешова, речь, в частности, об учреждениях в Сузакском районе, которые зарегистрированы как благотворительные организации, но вели обучение. Соответствующую лицензию они не получили.

За несоответствие требованиям прекращена работа медресе в городе Кызыл-Кие, Ноокатском районе, в Кара-Суйском и в Араванском районах. Как отмечается, в них не были созданы соответствующие условия обучения, проживания, а преподаватели не имели достаточной квалификации.

В них отсутствовала материально-техническая база. Мы были вынуждены их закрыть. Учеников там фактически не было, так что на улице никто не остался. Акимжан Эргешов

Также руководству 16 медресе выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что ни одно медресе в Кыргызстане не получало лицензию на образовательную деятельность.