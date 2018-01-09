На юге Кыргызстана закрыли шесть медресе

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях прекращена деятельность шести медресе, не отвечающих требованиям Госкомиссии по делам религий. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в ДУМК.
По словам начальника отдела религиозного образования ДУМК Акимжана Эргешова, речь, в частности, об учреждениях в Сузакском районе, которые зарегистрированы как благотворительные организации, но вели обучение. Соответствующую лицензию они не получили.
За несоответствие требованиям прекращена работа медресе в городе Кызыл-Кие, Ноокатском районе, в Кара-Суйском и в Араванском районах. Как отмечается, в них не были созданы соответствующие условия обучения, проживания, а преподаватели не имели достаточной квалификации.
Также руководству 16 медресе выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
В них отсутствовала материально-техническая база. Мы были вынуждены их закрыть. Учеников там фактически не было, так что на улице никто не остался.Акимжан Эргешов
Ранее сообщалось, что ни одно медресе в Кыргызстане не получало лицензию на образовательную деятельность.