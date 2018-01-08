Изнасиловавшим и обрившим налысо женщину ужесточили приговор

Джалал-Абадский областной суд ужесточил наказание мужчинам, изнасиловавшим и обрившим женщину. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Ранее Майлуу-Cууйский районный суд приговорил трех обвиняемых по статье «Изнасилование группой лиц по предварительному сговору» к 8 и 13 годам лишения свободы.

Не согласившись с решением первой инстанции, прокуратура обжаловала его в Джалал-Абадский областной суд.

26 декабря приговор подсудимым З.К., К.А. и Т.К. был изменен.

З.К. приговорили к 15 годам лишения свободы, а К.А. - к 10 годам. Подсудимому Т.К. приговор оставили без изменения: 8 лет тюрьмы.

Напомним, в мае 2017 года 41-летняя жительница Сузакского района в селе Кок-Таш близ города Майлуу-Суу поймала попутку и попросила отвезти ее в город. Однако водитель свернул в обратную сторону. Женщину насильно завели в одну из квартир многоэтажного дома, избили, изнасиловали, сбрили волосы и удерживали там неделю.