Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 января облачно, возможен небольшой снег. Воздух прогреется от −7 градусов до +3. День увеличился до 9 часов 13 минут: восход Солнца в 8.32, заход в 17.45.

Памятные даты

Представлен первый iPhone

Сегодня вряд ли кто-то представляет свою жизнь без сотового телефона. И одной из самых популярных остается, конечно, «яблочная» продукция.

Первую модель iPhone представили миру 9 января 2007 года (11 лет назад) на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. Стив Джобс сказал тогда: «Я с нетерпением ждал этого два с половиной года» и «сегодня Apple собирается переизобрести телефон».

Джобс представил iPhone как сочетание трех устройств: «широкоэкранный iPod с сенсорным управлением», «революционный мобильный телефон» и «прорывной интернет-коммуникатор».

Первый iPhone уже не получает обновлений программного обеспечения от Apple.

У кого намечаются тои

48-летие празднует председатель Социального фонда Кыргызстана Тенизбек Абжапаров.

Он родился в Узгенском районе Ошской области. Возглавляет Соцфонд КР с 2016 года.

Куда сходить

Культура

— В этнокомплексе «Супара Чункурчак» открыт сезон сноутюбинга.

Сноутюбинг — это спуск со склона небольшой крутизны на неуправляемых санках-ватрушках с резиновой камерой внутри. Эта зимняя забава стала модной альтернативой катания на санках, которая очень нравится не только детям, но и взрослым. По сравнению с обычными, «жесткими» санками сноутюбинг менее травмоопасен, так как ватрушка (другое название тюбинга) мягкая и сделана из резины.

— В кулинарной студии Orange пройдет мастер-класс для детей по приготовлению пиццы и банановых маффинов.

«Мы не просто учим готовить пиццу, но и рассказываем много интересного. Мы уверены: когда ребенок готовит, он не только смешивает ингредиенты, но и учится, развивает мелкую моторику, а главное, испытывает бурю положительных эмоций», — заявляют организаторы.

— В 18.00 в Feel Good Center пройдут управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из различных ситуаций. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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— 10.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Женщины спасут мир!»: Движение «Ала-Тоо Айымдары» признало королеву Великобритании Елизавету II «человеком года-2017»;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Презентация проекта «От почвы до сбыта»: применение нанотехнологий в сельском хозяйстве».

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