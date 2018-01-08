03:39
+3
USD 68.90
EUR 82.60
RUB 1.21
Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого не привозили в суд из-за морозов

Заседание суда по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева откладывали дважды. Отметим, разбирательство проходит в Октябрьском районном суде.

Адвокат обвиняемого Тологона Айтмырзаева Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg», что слушания откладывались дважды, так как ГСИН не мог обеспечить конвой. Причина — резко ухудшившаяся на прошлой неделе погода. «Суд назначен на 18 января. Будут допрошены родители потерпевшего», — рассказал Бактыбек Джумашев.

Читайте по теме
В селе Орто-Сай взорвалась машина сотрудника прокуратуры

Он также добавил, что подал ходатайство в Генеральную прокуратуру о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал его подзащитному тюрьмой и требовал вернуть деньги.

«Собственно, поэтому Айтмырзаев и решил подорвать машину Курманалиева, чтобы тот отстал от него. Припугнуть хотел. Умысла убивать у него не было», — сказал Бактыбек Джумашев. 

Напомним, взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
Ссылка:
просмотров: 555
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец — участник боевых действий в Сирии получил восемь лет тюрьмы
Изнасиловавшим и обрившим налысо женщину ужесточили приговор
В Кыргызстане суд заблокировал 159 сайтов экстремистской направленности
Дело о ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, направлено в суд
Судья пригрозила Саляновой принудительным приводом
Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден на 12 лет колонии
Суд Исаева. Все подсудимые выступили с последним словом
Суд Исаева. Подсудимый: Я бы такого следователя и в Баткен не назначил
Суд Исаева. Адвокат комментирует фразы следователей в обвинительном заключении
Кто позорит страну —собака в ак калпаке или псевдопатриоты? Мнения разделились
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Бизнес
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год