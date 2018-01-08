Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого не привозили в суд из-за морозов

Заседание суда по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева откладывали дважды. Отметим, разбирательство проходит в Октябрьском районном суде.

Адвокат обвиняемого Тологона Айтмырзаева Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg», что слушания откладывались дважды, так как ГСИН не мог обеспечить конвой. Причина — резко ухудшившаяся на прошлой неделе погода. «Суд назначен на 18 января. Будут допрошены родители потерпевшего», — рассказал Бактыбек Джумашев.

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Он также добавил, что подал ходатайство в Генеральную прокуратуру о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал его подзащитному тюрьмой и требовал вернуть деньги.

«Собственно, поэтому Айтмырзаев и решил подорвать машину Курманалиева, чтобы тот отстал от него. Припугнуть хотел. Умысла убивать у него не было», — сказал Бактыбек Джумашев.

Напомним, взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.