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Общество

Американка рассталась с калькулятором и решила выйти замуж за тетрис

Жительница Флориды 20-летняя Нурул Махджабин Хассан хочет официально оформить отношения со своим тетрисом, сообщило Metro.

По данным издания, девушка состоит в отношениях с тетрисом уже более года, проводя за игрой около 12 часов в сутки. Она очень предана своему электронному партнеру.

Я думаю, что тетрис прекрасен. Он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях: понимаешь, что это человек, который тебе подходит.

Нурул Махджабин Хассан
Девушка рассказала, что выйти замуж за тетрис планирует сразу после завершения обучения. Это будет официальная церемония, на которую она пригласит всех друзей. Ранее американка уже состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. При этом она никогда не влюблялась в людей — только в роботов и неодушевленные предметы.
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