Облсуд оставил в силе пожизненный срок кыргызстанцу, насиловавшему дочерей

Чуйский областной суд оставил в силе приговор Кеминского райсуда о пожизненном заключении кыргызстанцу, насиловавшему дочерей. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил адвокат Кален Сагынов.

Напомним, 30 декабря 2016 года следственный отдел ОВД Кеминского района предъявил обвинение мужчине 1978 года рождения, который с 2013 по 2016 год насиловал собственных дочерей (2005 и 2009 годов рождения).

По информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что это было известно бабушке и дедушке. Дедушка умер еще в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более трех лет.