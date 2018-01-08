03:38
+3
USD 68.90
EUR 82.60
RUB 1.21
Общество

Израильские археологи обнаружили доисторический «райский уголок»

Израильские археологи обнаружили неподалеку от Тель-Авива стоянку доисторических людей, которую они называют райским местом для охотников-собирателей, живших там примерно полмиллиона лет назад. Об этом сообщила русская служба BBC.

На месте раскопок между оживленной магистралью и населенном израильскими арабами городком Джальджулией обнаружены сотни кремневых топоров и других предметов быта.

TEL AVIV UNIVERSITY/BBC
Фото TEL AVIV UNIVERSITY/BBC. Место раскопок, рядом с автострадой, было отдано под застройку

По словам экспертов, в то время в этом месте протекала небольшая речка, здесь была пышная растительность и водилось множество животных, что создавало идеальные условия для жизни доисторических людей.

Глава кафедры археологии Тель-Авивского университета Ран Баракаи отметил, что стоянка удивительно хорошо сохранилась.

Для людей в те времена это было своего рода раем, и они сюда постоянно возвращались.

Ран Баракаи

«Речка приносила сюда кремниевые камни с соседних холмов, так что они могли делать ножи и топоры прямо тут, на месте. Река также привлекала диких животных, и на них можно было тут же охотиться, а затем их поедать. Здесь было все, что нужно доисторическому человеку», — говорит он.

Стоянка была обнаружена на глубине примерно в пять метров под современной поверхностью, и, судя по обнаруженным предметам, ей пользовались предки современного человека — Homo erectus.

TEL AVIV UNIVERSITY/BBC
Фото TEL AVIV UNIVERSITY/BBC

«Это потрясающее открытие, так как все предметы в очень хорошей сохранности, и это помогает нам лучше понять материальную культуру той эпохи», — сказал глава отдела раскопок Управления древностей Израиля Мааян Шемер.
Ссылка:
просмотров: 845
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке митингуют против признания властями США Иерусалима столицей Израиля
Женщины из «Исламского джихада» прошли строем и сожгли флаг США в Палестине
МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме
Археологи нашли место высадки войска Цезаря в Британии
Интерпол официально признал Палестину
В МЧС сообщения о пропаже в кыргызских горах израильской туристки не поступало
В Кыргызстане процветает черная археология
Раскопать археологические находки помогут Китай и Турция
Скончался самый старый человек в мире
Археологи нашли родную деревню апостолов Андрея и Петра
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Бизнес
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год