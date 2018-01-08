Израильские археологи обнаружили доисторический «райский уголок»

Израильские археологи обнаружили неподалеку от Тель-Авива стоянку доисторических людей, которую они называют райским местом для охотников-собирателей, живших там примерно полмиллиона лет назад. Об этом сообщила русская служба BBC.

На месте раскопок между оживленной магистралью и населенном израильскими арабами городком Джальджулией обнаружены сотни кремневых топоров и других предметов быта.

Фото TEL AVIV UNIVERSITY/BBC. Место раскопок, рядом с автострадой, было отдано под застройку

По словам экспертов, в то время в этом месте протекала небольшая речка, здесь была пышная растительность и водилось множество животных, что создавало идеальные условия для жизни доисторических людей.

Глава кафедры археологии Тель-Авивского университета Ран Баракаи отметил, что стоянка удивительно хорошо сохранилась.

Для людей в те времена это было своего рода раем, и они сюда постоянно возвращались. Ран Баракаи

«Речка приносила сюда кремниевые камни с соседних холмов, так что они могли делать ножи и топоры прямо тут, на месте. Река также привлекала диких животных, и на них можно было тут же охотиться, а затем их поедать. Здесь было все, что нужно доисторическому человеку», — говорит он.

Стоянка была обнаружена на глубине примерно в пять метров под современной поверхностью, и, судя по обнаруженным предметам, ей пользовались предки современного человека — Homo erectus.

Фото TEL AVIV UNIVERSITY/BBC

«Это потрясающее открытие, так как все предметы в очень хорошей сохранности, и это помогает нам лучше понять материальную культуру той эпохи», — сказал глава отдела раскопок Управления древностей Израиля Мааян Шемер.