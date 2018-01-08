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Общество

Разбойное нападение в Токмаке. Личности преступников не установлены до сих пор

Личности напавших на семью в Токмаке до сих пор не установлены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области. 

По их данным, возбуждено уголовное дело по статьям 168 «Разбой» и 104 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. 

Разбойное нападение совершено в ночь с 27 на 28 декабря. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали из дома деньги и золотые украшения.

После нападения в городскую больницу в тяжелом состоянии госпитализировали четырех человек: 44-летнюю женщину, ее сыновей (24 и 22 лет) и несовершеннолетнюю жену одного из сыновей, 2001 года рождения.

По словам медиков, мать прооперировали и перевели в палату интенсивной терапии.  Одного из пострадавших врачи не смогли спасти, 24-летний парень скончался, не приходя в сознание.
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