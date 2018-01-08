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Общество

Житель Массачусетса снял на видео «замерзший» океан

Житель Массачусетса Райан Кэнди снял на видео частично замерзший из-за непогоды океан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Кто хочет поплавать?» — спрашивает автор видео у друзей. По его словам, на момент съемки температура воздуха упала до —20 градусов. В среднем температура в штате зимой не опускается ниже —8 градусов. Отдельно Кэнди опубликовал видео, снятое с дрона.

В комментариях пользователи восторженно отреагировали на увиденное.

«Очень круто! Реально потрясающий вид. Посмотрим, если завтра будет достаточно холодно, тогда тоже сделаю несколько снимков», — пишет Positron.

Некоторые с удовольствием шутят на тему холодов, отсылая к разным событиям, от сериала «Игра престолов» до президентства Дональда Трампа.

«Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления», — пишет Сэмюэл Уиллер.

«Зима уже близко! Остерегайтесь Короля Ночи», — пишет micheal shelton.

Отдельные пользователи задаются вопросом, как Райану с 16 подписчиками удалось попасть в тренды YouTube: ролик набрал более 300 тысяч просмотров всего за один день.
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