Украденное оружие депутата. Зиядин Жамалдинов не знает о правилах его хранения

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов признался ИА «24.kg», что не знает правил хранения огнестрельного оружия, которое у него украли из дома в Ноокатском районе Ошской области.

По его словам, карабин и ружье лежали дома в сундуке, тогда как по правилам должны были находиться в сейфе.

Откуда в деревенском жилище сейф? Я, честно говоря, не знал, что оружие должно быть под замком. Думал, сундука вполне достаточно. Зиядин Жамалдинов

В УВД Ошской области пояснили, что парламентарий будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.