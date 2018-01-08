В Кыргызстане ужесточат ответственность нотариусов при выдаче документов детям

В Кыргызстане ужесточат ответственность нотариусов при оформлении документов детям. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве юстиции.

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По словам главного специалиста управления социального законодательства Гульмиры Баатыровой, законопроект, разрешающий выдачу загранпаспорта несовершеннолетним без одобрения одного из родителей, инициирован Государственной регистрационной службой. «В Законе «О внешней миграции» указано, что паспорт оформляется с согласия обоих родителей. ГРС говорит о том, что документировать по опыту соседних стран можно с согласия одного из родителей, иначе при получении паспорта возникают сложности», — пояснила она.

Гульмира Баатырова добавила, что риски от поправок есть. «Мы понимаем, что это коснется споров между родителями, поэтому поправки вынесли на общественные обсуждения. Мы не уверены, что они пройдут. Но если вопрос с документированием разрешится, будем менять работу нотариусов. Они должны понимать ответственность при выдаче доверенности на выезд ребенка. Если нотариус пойдет на сговор, он лишится лицензии. Нередки случаи, когда документы выдаются по договоренности», — отметила она.