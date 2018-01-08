15:18
+2
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Общество

Украденное оружие депутата. Народный избранник просит наказать виновных

Народный избранник Зиядин Жамалдинов (парламентская фракция «Онугуу-Прогресс». — Прим. ИА «24.kg»), у которого из дома в Ноокатском районе Ошской области похитили оружие (гладкоствольное ружье и карабин), рассказал ИА «24.kg», что написал заявление в милицию, как только обнаружил пропажу.

По его словам, он имеет все необходимые документы. Ружье и карабин зарегистрированы. «Я их хранил в доме в Ноокате. В Бишкеке у меня оружия нет. Зимой мое родовое гнездо пустует, так как маму мы на это время года перевозим сюда, в столицу. Кто мог залезть ко мне в дом и выкрасть ружье и карабин, понятия не имею. Пусть ищет милиция», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ссылка:
просмотров: 1116
Версия для печати
Материалы по теме
Украденное оружие депутата. Зиядин Жамалдинов не знает о правилах его хранения
В Бишкеке скончался депутат парламента
Милиция продолжает поиски напавших на дочь депутата Кенжебека Бокоева
Дело о краже 2,4 миллиона сомов в филиале «ЭкоИсламикБанка» передали в суд
Нападение на дочь депутата. До сих пор никто не задержан
Примерно 150 человек в год становятся жертвами рабства и торговли людьми
Нападение на дочь депутата Бокоева. Жизнь девушки вне опасности.
Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов попал в больницу
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам не возбудили
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться Десять цитат политиков Кыргызстана, которые заставили нас смеяться
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!