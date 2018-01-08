Украденное оружие депутата. Народный избранник просит наказать виновных

Народный избранник Зиядин Жамалдинов (парламентская фракция «Онугуу-Прогресс». — Прим. ИА «24.kg»), у которого из дома в Ноокатском районе Ошской области похитили оружие (гладкоствольное ружье и карабин), рассказал ИА «24.kg», что написал заявление в милицию, как только обнаружил пропажу.

По его словам, он имеет все необходимые документы. Ружье и карабин зарегистрированы. «Я их хранил в доме в Ноокате. В Бишкеке у меня оружия нет. Зимой мое родовое гнездо пустует, так как маму мы на это время года перевозим сюда, в столицу. Кто мог залезть ко мне в дом и выкрасть ружье и карабин, понятия не имею. Пусть ищет милиция», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».