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Общество

Диснеевских принцесс назвали жертвами сексуального домогательства

Японские исследователи по гендерным вопросам и профессора в области социологии заявили, что сказочные принцы Диснея сексуально домогались принцесс. Об этом со ссылкой на The Sun сообщил «Лайф».

Профессор Осакского университета Казе Мута отметил, что принцы из «Белоснежки» и «Спящей красавицы» совершили непристойные сексуальные действия с партнером, который был без сознания. Как отметили в издании, профессор заявил, что в сказках допускалось сексуальное насилие.

Мута обвинил принцев в сексуальном посягательстве и сослался на новость о реальном случае, когда человека арестовали за то, что он поцеловал спящую женщину в поезде по дороге в Осаку.

«Когда вы разумно рассуждаете о «Белоснежке» и «Спящей красавице», вы видите описание домогательства», — отметил профессор.
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