Facebook блокирует страницы россиян за слово «украинец»

Администраторы Facebook блокируют российских и русскоязычных пользователей за любое упоминание об Украине и украинцах, сообщает rambler.ru.

Многие пользователи заявляют, что готовы сменить площадку для общения, так как в этой соцсети пребывание перестало быть комфортным, а о спокойном высказывании собственного мнения и непредвзятости модераторов в Facebook давно уже говорить не приходится. О сетевом конфликте стало известно Ura.Ru.

Как сообщается, администраторы Facebook забанили российского пользователя Павла Еремеева. Комментарий россиянина «Собственно, все, что надо знать об Украине и украинцах» модераторы сочли оскорбительным.

«Это был комментарий в Сети. Я общался с человеком, который отстаивал украинские позиции, в развязной и нецензурной форме пытался доказать, что украинцы — это гораздо более цивилизованная нация, чем русские, и более европейская. Я на это заметил, что своими кривляниями он сейчас как раз доказывает обратное», — рассказал Еремеев.

По мнению пользователя, его комментарий не содержал ничегооскорбительного. Тем не менее публикация была удалена, а пользователю пришло соответствующее уведомление от модераторов.