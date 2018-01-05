Супруга экс-президента Кыргызстана Раиса Атамбаева получила ученую степень профессора.

В Высшей аттестационной комиссии КР проинформировали, что Раиса Атамбаева защитила докторскую диссертацию в Научно-исследовательском институте им. Н. А. Семашко. Тема ее научной работы — «Медико-социальные аспекты формирования и охраны репродуктивного здоровья девушек-подростков КР». Диссертацию одобрила и ВАК КР.

Бывшая первая леди страны ранее высказывала тревогу в связи с ситуацией с репродуктивным здоровьем в Кыргызстане. По мнению Раисы Атамбаевой, эта ситуация существенно ухудшилась.

Профессор Атамбаева отмечала, что увеличилось количество фактов, когда девочки-подростки беременеют и потом делают аборт. В Бишкеке, по ее словам, каждая шестая девушка начинает половую жизнь в 16-17 лет.

Раиса Атамбаева возглавляет кафедру гигиенических дисциплин в Кыргызской государственной медицинской академии.