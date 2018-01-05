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Общество

«Электрические станции» увольняют пенсионеров. Положением от 1 февраля 2018 года

«Электрические станции» увольняют пенсионеров по Положению от 1 февраля 2018 года. Документ ИА «24.kg» представили ветераны энергетики КР.

«В ОАО «Электрические станции» и филиалах в настоящее время идет увольнение пенсионеров. Руководство выпустило положение об единовременной денежной помощи пенсионерам, уволившимся до 31 января 2018 года. Но интересен тот факт, что Положение издано первым числом февраля 2018-го, а уволиться просят до 31 января. Это что же получается, руководство ОАО «Электрические станции» живет в будущем? Ждем объяснений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО ИА «24.kg» прокомментировали ситуацию: «Согласно корпоративной политике, всем работникам, выходящим на заслуженную пенсию, выплачивается единовременное выходное пособие. С 1 февраля 2018 года в Положение о выплате пенсионерам вносятся изменения. Для того чтобы все работники, подпадающие под это Положение, смогли воспользоваться получением бонуса при выходе на пенсию, компания ознакомила их с изменениями, вступающими в силу с 1 февраля».

Данное Положение никоим образом не является основанием для увольнения сотрудника. Оно разработано только в целях выплаты единовременных выходных пособий, компенсаций и прочего.

ОАО «Электрические станции»
«Таким образом, у них есть возможность сделать выбор до 31 января 2018 года — получить единовременное выходное пособие и выйти на заслуженную пенсию или остаться работать в компании, но уже без получения этого бонуса. Изменения в Положение вступают в силу с 1 февраля, о чем и говорится в соответствующем документе. Это не является нарушением законодательства», — уверяют в компании.
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