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Общество

Американцы борются с аномальными холодами и снегопадами

Аэропорт Нью-Йорка возобновил работу. Ранее из-за непогоды там отменили свыше 3 тысяч рейсов. В Нью-Йорке — аномально низкая температура и снежные бури. Сотни тысяч американцев остались без электричества, есть и погибшие от обморожения, сообщают vesti.ru.

По данным издания, 13 погибших (шесть человек — от обморожения, остальные — в результате аварий), почти 150 тысяч потребителей остаются без электричества в США и Канаде.

Ветер, чья скорость достигала 110 километров в час, оборвал линии электропередачи. В девяти штатах от Южной Каролины до Нью-Гэмпшира власти бросили на помощь населению национальную гвардию.

Власти города и штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации. На один день закрыли школы. С перебоями работают надземные линии метро. На улицы вышла снегоуборочная техника, но водители на летней резине (зимнюю тут не ставят) все равно буксуют в сугробах.

Небывалую ситуацию в небе над крупнейшим городом США зафиксировал сайт Flightradar24.

Половина второго дня, а над замерзшим Большим яблоком — ни одного самолета. В трех крупнейших аэропортах агломерации — имени Джона Кеннеди, LaGuardia и Ньюарк — отменены 4 тысячи авиарейсов. Десятки тысяч пассажиров часами ожидают вылета.

Скован холодами и средний Запад. В Миссури — минус 13, что на 15 градусов ниже нормы для этого времени года. В Техасе местные власти срочно открывают убежища для бездомных, которые чаще всего становятся жертвами холодов.

А в округе Палм-Бич, что во Флориде, температура упала до экстремальных для этих южных мест 7 градусов тепла. Замерзшие игуаны, живущие в тамошнем зоопарке, попадали с деревьев. Гибель ящерицам пока не угрожает. Они в состоянии анабиоза, но если холода продлятся больше двух суток, зоопарк потеряет своих обитателей.

К выходным жителей восточного побережья ждут еще более суровые холода.

Национальная метеорологическая служба США объявила и о вероятном усилении снегопадов в ряде штатов. В некоторых частях Новой Англии может выпасть до полуметра снега.
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