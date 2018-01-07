Топ-5 книг от депутата Жогорку Кенеша Улана Примова

Сегодня своими любимыми книгами с читателями ИА «24.kg» поделился депутат Жогорку Кенеша Улан Примов.

1 «Плаха» Чингиза Айтматова

Мэтр хотел сказать, что жизнь всегда ставит перед человеком нравственный выбор, и этот выбор может оказаться плахой. В романе удивительным образом пересекаются судьбы людей и животных. Бедствие, катастрофа, трагедия — вот что происходит, когда разрушается мир природы, когда его уничтожают и пренебрегают его законами. Любому из нас, даже если мы и не виноваты, придется отвечать за других. Произведение призывает нас всех остановиться, пока не поздно.

2 «Богач, бедняк» Ирвина Шоу

Для меня до сих пор остается загадкой, почему эта книга непопулярна. Она читается очень легко, рассказывает о судьбе непростых героев, показывает персонажей сквозь время. Можно наблюдать за их психологическим и социальным развитием. История об одном семействе, у которого все дела сложатся не так, как нужно. Действие книги разворачивается на протяжении более 20 лет, и в это время персонажи взрослеют и стареют, то есть постепенно меняются. Их воспринимаешь не как книжных персонажей, а как реальных людей. Автор поднял в романе важные проблемы семейных ценностей, рассказал о том, что далеких людей иногда сближает трагедия.

3 «Тихий Дон» Михаила Шолохова

На мой взгляд, очень интересная, захватывающая и волнующая разум книга. Большое количество персонажей, у каждого из которых своя интересная судьба, это можно обсуждать часами.

Книга написана очень объективно: и «красные», и «белые» обладают и благородными качествами и отвратительными пороками. Персонажи романа становятся близкими и даже родными. Для меня это произведение обладает мощнейшей энергетикой и выразительностью. Думаю, роман должен быть прочитан каждым без исключения человеком. Тем более что Шолохов написал произведение, будучи совсем молодым человеком.

4 «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита

Книга стала первым полноценным трактатом в области экономики. Она считается одной из самых авторитетных книг всех времен, а ее автора называют основоположником классической политэкономии. Адам Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в дальнейшем признали классической теорией. Самое главное, считает он, государство должно обеспечивать безопасность человека и его собственности, разрешать споры, гарантировать соблюдение правил. Государство призвано осуществлять то, что не может собственными силами сделать один человек. Другими словами, сила — в коллективе и его единстве.

5 «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойля

Я не поклонник детективного жанра. Но именно к этому произведению у меня особое отношение. Считают, что эта книга — гимнастика для ума. Здесь есть рассказы приключенческие, психологические и псевдомистические, страшные и забавные. Думаю, каждый читатель может найти среди этого пестрого разноцветья что-то свое. Ну и, соответственно, восхищает дружба Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Это блестящий образец дружбы.