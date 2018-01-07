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Общество

Топ-5 книг от депутата Жогорку Кенеша Улана Примова

Сегодня своими любимыми книгами с читателями ИА «24.kg» поделился депутат Жогорку Кенеша Улан Примов.

1«Плаха» Чингиза Айтматова

Мэтр хотел сказать, что жизнь всегда ставит перед человеком нравственный выбор, и этот выбор может оказаться плахой. В романе удивительным образом пересекаются судьбы людей и животных. Бедствие, катастрофа, трагедия — вот что происходит, когда разрушается мир природы, когда его уничтожают и пренебрегают его законами. Любому из нас, даже если мы и не виноваты, придется отвечать за других. Произведение призывает нас всех остановиться, пока не поздно.

2«Богач, бедняк» Ирвина Шоу

Для меня до сих пор остается загадкой, почему эта книга непопулярна. Она читается очень легко, рассказывает о судьбе непростых героев, показывает персонажей сквозь время. Можно наблюдать за их психологическим и социальным развитием. История об одном семействе, у которого все дела сложатся не так, как нужно. Действие книги разворачивается на протяжении более 20 лет, и в это время персонажи взрослеют и стареют, то есть постепенно меняются. Их воспринимаешь не как книжных персонажей, а как реальных людей. Автор поднял в романе важные проблемы семейных ценностей, рассказал о том, что далеких людей иногда сближает трагедия.

3«Тихий Дон» Михаила Шолохова

На мой взгляд, очень интересная, захватывающая и волнующая разум книга. Большое количество персонажей, у каждого из которых своя интересная судьба, это можно обсуждать часами.

Книга написана очень объективно: и «красные», и «белые» обладают и благородными качествами и отвратительными пороками. Персонажи романа становятся близкими и даже родными. Для меня это произведение обладает мощнейшей энергетикой и выразительностью. Думаю, роман должен быть прочитан каждым без исключения человеком. Тем более что Шолохов написал произведение, будучи совсем молодым человеком.

4«Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита

Книга стала первым полноценным трактатом в области экономики. Она считается одной из самых авторитетных книг всех времен, а ее автора называют основоположником классической политэкономии. Адам Смит предложил свой взгляд на роль государства в экономике, который в дальнейшем признали классической теорией. Самое главное, считает он, государство должно обеспечивать безопасность человека и его собственности, разрешать споры, гарантировать соблюдение правил. Государство призвано осуществлять то, что не может собственными силами сделать один человек. Другими словами, сила — в коллективе и его единстве.

5«Шерлок Холмс» Артура Конан Дойля

Я не поклонник детективного жанра. Но именно к этому произведению у меня особое отношение. Считают, что эта книга — гимнастика для ума. Здесь есть рассказы приключенческие, психологические и псевдомистические, страшные и забавные. Думаю, каждый читатель может найти среди этого пестрого разноцветья что-то свое. Ну и, соответственно, восхищает дружба Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Это блестящий образец дружбы.
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