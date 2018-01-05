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Общество

Маленькие кыргызстанцы написали письма президенту и получили подарки

Из всех регионов Кыргызстана в адрес президента Сооронбая Жээнбекова поступили письма от детей в возрасте 6-14 лет с просьбой сделать им подарки в Новый год.

По данным пресс-службы главы государства, среди авторов писем отличники учебы, активисты, дети из малоимущих семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

К примеру, ученица третьего класса средней школы Кадамджайского района Баткенской области направила президенту поздравительный стих. Девятилетняя Акылай из Таласа с шести лет читает «Манас», а шестиклассник из Тюпского района Иссык-Кульской области в своем обращении назвал президента «Хан-ата».

В связи с поступившими письмами Сооронбай Жээнбеков выделил из Фонда образования при президенте КР финансовые средства на покупку планшетов, которые уже подарены 70 детям.
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