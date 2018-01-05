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Общество

В Минтрансе пояснили, почему депутат Жогорку Кенеша провел сутки в дороге

В пресс-службе Министерства транспорта и дорог КР пояснили, почему депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов провел сутки в дороге.

«В связи с обильными осадками 26 декабря на перевальных участках Кок-Бель, Ала-Бель, Тоо-Ашуу и Суусамырской долине автодороги Бишкек — Ош образовались снежные заносы и снежные накаты, толщина снежного покрова достигала метра, а температура воздуха опустилась до −25 градусов. Кроме того, там сошли снежные лавины, которые привели к временному затруднению передвижения транспортных средств и их временной остановке», — отметили в ведомстве.

Но из-за большегрузных машин образовался затор, препятствующий проезду спецтехники. Ситуацию значительно усугубили водители легкового транспорта, нарушившие правила дорожного движения и затруднившие проезд сотрудникам дорожных служб и служб по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности дорожного движения.

Только спустя 20 часов к 30 декабря силами дорожников (ДЭУ №№ 9 и 23) на перевальных участках Тоо-Ашуу и Ала-Бель дорога была очищена и посыпана противогололедными материалами.

Напомним, накануне депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов на заседании сообщил, что 29 декабря он выехал в регионы и провел в дороге 24 часа.
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