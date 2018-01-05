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Общество

Заочное обучение в вузах Кыргызстана полностью переведут на электронный формат

Координационный совет по качеству и коллегия Министерства образования и науки КР одобрили проект Национальной концепции по развитию электронного обучения и цифрового управления.

«Электронное обучение сегодня во всем мире рассматривается как ключевая образовательная технология на основе Интернета и мультимедиа, позволяющая радикально повысить доступ к качественному образованию. В Кыргызстане до последнего времени отсутствовал системный подход к развитию электронного обучения на всех уровнях образования. Поэтому разработали концептуальный документ», — отмечают в Минобразования.

В частности, предусмотрена разработка развивающих игр для дошкольного образования, пилотных электронных курсов и электронных учебников для школ.

Открытые образовательные ресурсы будут интегрированы в единую Национальную образовательную платформу, открывая равные возможности для доступа к качественным образовательным продуктам гражданам на всей территории республики, а также за ее пределами.

Система повышения квалификации учителей будет переведена в онлайн-формат, что позволит более эффективно использовать материальные и кадровые ресурсы.

Пилотные электронные курсы будут адаптированы для детей с особыми потребностями, что также позволит расширить их возможности обучения.

В высшем образовании предусматривается полный перевод заочного обучения на электронный формат, позволяющий использовать электронные ресурсы независимо от времени и местонахождения студента. Будет создана система онлайн-оценивания, позволяющая строго фиксировать весь процесс, тем самым обеспечивая его прозрачность.
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