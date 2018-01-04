Нацбанку Кыргызстана предложили печатать без посредников национальную валюту

Национальному банку Кыргызстана предложили печатать национальную валюту без посредников. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жунус уулу Алтынбек.

По его словам, находящиеся в резерве деньги должны работать. «Некоторые законопроекты отклоняют именно потому, что нет средств для финансирования. Может, проще купить станки и печатать валюту самим?» — спросил депутат.

Глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов ответил, что в настоящее время сомы печатают три компании. Сколько им за это платят, он не смог сказать, отметив, что нужно уточнить цифру.

«Действительно, резервные средства никем не используются. Это международный стандарт. Мы прогнозируем, что год будет успешным. Но если НБ КР уйдет в убыток, резервы направят на восполнение. Без этого мы не сможем вести диалог с другими государствами и банками», — пояснил он.