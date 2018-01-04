Суд Исаева. Адвокат комментирует фразы следователей в обвинительном заключении

На судебном процессе по делу экс-мэра Токмака, депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева и других адвокат Сергей Слесарев комментирует фразы из обвинительного заключения.

Выступление в прениях он начал с выражения благодарности судье Абдуразаку Боромбаеву за вынесенное 30 декабря ему, Слесареву, частное определение.

Напомним, судья назначил заседание суда на субботу, объявленную правительством рабочим днем для госслужащих. Адвокаты Исаева на суд не явились, пояснив, что не являются госслужащими, а согласие работать в выходной день, да еще и накануне праздника, не давали. За это Сергею Слесареву вынесли частное определение.

Адвокат напомнил о нарушениях прав подсудимых, которые были на заседаниях суда по этому делу.

«Вы не предоставили мне времени для ознакомления с материалами дела, несмотря на то что дело состоит из 22 томов. Вы отказали в вызове свидетелей защиты. Проводили заседания суда в отсутствии подсудимых и адвокатов. Превысили полномочия, назначив Исаеву государственного адвоката без его согласия. Отказывали в удовлетворении ходатайств защиты без оснований. Не дали времени подготовиться к прениям и многое другое», — обратился адвокат к суду.

Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного. Следователи так не думают. Ты вкладываешь деньги в проект — ты коррупционер. Ты прогорел и не смог вернуть деньги — ты все равно коррупционер. Сергей Слесарев

«И даже если президент говорит, что ты инвестор, прокуроры сделают тебя коррупционером, как например, подсудимых Аблабекова и Чудинову», — добавил Сергей Слесарев.

По словам защитника, есть заключение прокуратуры Чуйской области об обоснованности прекращения уголовного дела. Но Генеральная прокуратура позже решила, что был сговор и уголовное дело необходимо возобновить.

Комментируя обвинительное заключение, Сергей Слесарев зачитал фразу: «Исаев не оправдал оказанного ему доверия».

«Следствие говорит о доверии. Чье доверие? Горожан Токмака? Но тогда в материалах дела я не увидел опросов. Вот еще фраза: «Создали серьезную угрозу». А угроза может быть другой? Откуда берет такие слова следователь? Далее следователи пишут: «Вызвав жительницу города Токмака Ахмедову, которая имела продовольственный магазин, принадлежавший ее сыну». Понятно, что магазин принадлежит сыну. Причем тут Ахмедова? Она имела магазин сына? Еще в материалах дела есть фраза «Жена бывшего премьер-министра». Это имеет отношение к делу? Или это «усилитель вкуса»? Значит, Чудинову привлекли к уголовному делу как жену бывшего премьер-министра? Ну и самая удивительная фраза: «Не прекращалось вплоть до свержения режима Бакиева». Это измерение времени в последнее время, кажется, используется во всех обвинительных заключениях. При чем тут режим Бакиева? Это опять-таки усилитель. А если убрать усилитель из обвинительного заключения, что в нем останется? Ничего не останется», — заявил адвокат.

По его словам, эти странные фразы взяты только из одного тома уголовного дела.

Возникает правомерный вопрос: на чем же тогда основано дело? На субъективной оценке фактов и их искажении. Ничего не доказали, а сроки наказания попросили. Сергей Слесарев

Канатбека Исаева обвиняют в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым судят владельца подрядной компании Бактыбека Асыгалиева, экс-вице-мэра Болота Имамадиева, бывшего начальника управления муниципальной собственности мэрии Мирлана Эсенбекова, акционера частной компании Любовь Чудинову, сотрудника мэрии Сейталиева и директора ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбека Аблабекова.