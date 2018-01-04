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Общество

Суд Исаева. Адвокат считает, что все дело состоит из фантазий следователей

На судебном процессе по делу экс-мэра Токмака, депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева и других адвокат Бакыт Осмоналиев, выступая в прениях, заявил, что все уголовное дело состоит из фантазий следователей. По его мнению, прокуроры пафосно расписали обвинение, но не подкрепили его доказательствами.

«Статья 33 УПК КР четко регламентирует, что прокурор независим и подчиняется только закону. Мы этого не увидели», — сказал защитник.

Комментируя версию обвинения о передаче земельного участка в частную собственность под строительство рынка, адвокат пояснил, что мэрия данную землю не продавала.

«По закону о государственно-частном партнерстве государство может предоставить частному партнеру движимое и недвижимое имущество. Мэрия же со своим участком вошла в долю частного предприятия. При этом вопрос отчуждения земли никогда не поднимался», — рассказал адвокат.

Он прокомментировал и остальные эпизоды уголовного дела, заявив, что эксперты обвинения сильно завысили стоимость проданных мэрией зданий библиотеки и общежития.

«Вызывают недоумение доводы органов следствия абсолютно во всех пунктах. Все же понимают, что умозаключения следователей о том, что сделка незаконна, недостаточны для возбуждения уголовного дела. Ведь для начала, если она незаконна, ее нужно как минимум отменить», — сказал Бакыт Осмоналиев.

Обратившись ко всем присутствующим, он заявил: «Каждый из нас своими поступками делает вклад в наше общество. Состоимся ли мы как цивилизованное правовое государство, зависит от каждого из нас».

Адвокат попросил суд вынести единственно верное решение по этому делу — оправдать Канатбека Исаева.

Канатбека Исаева обвиняют в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым судят владельца подрядной компании Бактыбека Асыгалиева, экс-вице-мэра Болота Имамадиева, бывшего начальника управления муниципальной собственности мэрии Мирлана Эсенбекова, акционера частной компании Любовь Чудинову, сотрудника мэрии Сейталиева и директора ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбека Аблабекова.
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