Суд Исаева. Адвокат считает, что все дело состоит из фантазий следователей

На судебном процессе по делу экс-мэра Токмака, депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева и других адвокат Бакыт Осмоналиев, выступая в прениях, заявил, что все уголовное дело состоит из фантазий следователей. По его мнению, прокуроры пафосно расписали обвинение, но не подкрепили его доказательствами.
«Статья 33 УПК КР четко регламентирует, что прокурор независим и подчиняется только закону. Мы этого не увидели», — сказал защитник.
Комментируя версию обвинения о передаче земельного участка в частную собственность под строительство рынка, адвокат пояснил, что мэрия данную землю не продавала.
«По закону о государственно-частном партнерстве государство может предоставить частному партнеру движимое и недвижимое имущество. Мэрия же со своим участком вошла в долю частного предприятия. При этом вопрос отчуждения земли никогда не поднимался», — рассказал адвокат.
Он прокомментировал и остальные эпизоды уголовного дела, заявив, что эксперты обвинения сильно завысили стоимость проданных мэрией зданий библиотеки и общежития.
Обратившись ко всем присутствующим, он заявил: «Каждый из нас своими поступками делает вклад в наше общество. Состоимся ли мы как цивилизованное правовое государство, зависит от каждого из нас».
Адвокат попросил суд вынести единственно верное решение по этому делу — оправдать Канатбека Исаева.
Вместе с Канатбеком Исаевым судят владельца подрядной компании Бактыбека Асыгалиева, экс-вице-мэра Болота Имамадиева, бывшего начальника управления муниципальной собственности мэрии Мирлана Эсенбекова, акционера частной компании Любовь Чудинову, сотрудника мэрии Сейталиева и директора ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбека Аблабекова.