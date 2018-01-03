Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 января: местами снег

В Кыргызстане, кроме Нарынской и Иссык-Кульской областей, днем местами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 7 минут.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью -5 градусов, днем +3.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью -6, днем +11.

В Нарынской области температура воздуха -25 градусов ночью и -5 днем.

В Иссык-Кульской области -9 градусов ночью, днем +5.

В Таласской области ночью -8 градусов, днем +10.