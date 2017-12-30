Праздничные мероприятия. Что ждет гостей и жителей Бишкека 31 декабря

На центральной площади Ала-Тоо 31 декабря с 12.00 до 14.00 состоится праздничное театрализованное представление. Запланирована и концертная программа. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

С 20.00 до 24.00 на площади пройдет новогодний концерт, подготовленный совместно с радиостанцией «Мин Кыял ФМ», который завершится в полночь встречей Нового 2018 года и праздничным салютом.

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Как сообщалось ранее, из-за праздничных мероприятий в центре Бишкека ограничат движение автомашин - по проспекту Чуй в районе площади Ала-Тоо, от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, а улиц Раззакова и Орозбекова - от улиц Абдымомунова до проспекта Чуй. В то же время общественный транспорт будет работать до часа ночи 1 января.

Накануне власти столичных районов поздравили с наступающим праздником жителей новостроек, малоимущих, раздали подарки детям с ограниченными возможностями.