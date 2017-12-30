Праздничные мероприятия. Что ждет гостей и жителей Бишкека 31 декабря

На центральной площади Ала-Тоо 31 декабря с 12.00 до 14.00 состоится праздничное театрализованное представление. Запланирована и концертная программа. Об этом сообщила мэрия Бишкека.
С 20.00 до 24.00 на площади пройдет новогодний концерт, подготовленный совместно с радиостанцией «Мин Кыял ФМ», который завершится в полночь встречей Нового 2018 года и праздничным салютом.
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