21:20
0
USD 68.96
EUR 82.52
RUB 1.20
Общество

Супруга президента США рассказала о своих любимых сериалах

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья рассказала, какие сериалы у нее самые любимые. Об этом сообщило издание The New York Times.

Американская первая леди призналась мужу, что любит смотреть два телесериала – «Как избежать наказания за убийство» и «Империя».

Ранее сообщалось, что вкусы первой четы США при просмотре телевизора не совпадают. Дональду Трампу нравится черно-белый фильм «Гражданин Кейн». Данную ленту 1941 года, снятую режиссером Орсоном Уэллсом,  США традиционно показывают перед Рождеством. 
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Как отмечают Новый год в разных странах
Пентагон подсчитал, сколько боевиков ИГИЛ осталось в Сирии и Ираке
В Бишкеке митингуют против признания властями США Иерусалима столицей Израиля
Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам, работающим за рубежом
Женщины из «Исламского джихада» прошли строем и сожгли флаг США в Палестине
Сооронбай Жээнбеков открыл торжества в честь 90-летия Чингиза Айтматова
Сегодня в рубрике «Официально»
Президент одобрил списание долга Кыргызстана перед Россией
Как американка Катя Делгадо оказалась знатоком плова
Популярные новости
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Кыргызский &laquo;вор в&nbsp;законе&raquo; Камчы Кольбаев попал под санкции США Кыргызский «вор в законе» Камчы Кольбаев попал под санкции США
Первый выход в&nbsp;свет. Первая леди пришла на&nbsp;президентскую елку Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку
Стоимость биометрической ID-карты в&nbsp;Кыргызстане снизили Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на&nbsp;2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня