Супруга президента США рассказала о своих любимых сериалах

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья рассказала, какие сериалы у нее самые любимые. Об этом сообщило издание The New York Times.

Американская первая леди призналась мужу, что любит смотреть два телесериала – «Как избежать наказания за убийство» и «Империя».

Ранее сообщалось, что вкусы первой четы США при просмотре телевизора не совпадают. Дональду Трампу нравится черно-белый фильм «Гражданин Кейн». Данную ленту 1941 года, снятую режиссером Орсоном Уэллсом, США традиционно показывают перед Рождеством.