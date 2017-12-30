В городе Ош запретили торговлю пиротехникой в местах массового скопления людей

Мэрия города Ош запретила продажу пиротехники в местах массового скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Вице-мэр Замирбек Аскаров поручил усилить контроль и обеспечить безопасность на центральной площади города в праздничные и предпраздничные дни, а также в других местах массового скопления людей.

Представителям различных ведомств поручено в рамках профилактической работы среди населения особое внимание обратить на противодействие религиозному экстремизму и терроризму, проверить, насколько ошане бдительны в отношении пожарной и дорожной безопасности.

Правоохранительным органам и Госэкотехинспекции поручено в рамках своих полномочий пресекать незаконную торговлю на центральной площади города, в том числе пиротехникой.